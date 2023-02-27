Halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen ‘excimer lazer’ tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Excimer lazer yöntemi 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun kişilerde gözde kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmat) ortadan kaldırmaktadır. Gözlük veya kontakt lense ihtiyaç olmadan kalıcı kesintisiz net görüş sağlayabilir” dedi.

Halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen ‘excimer lazer’ tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Excimer lazer yöntemi 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun kişilerde gözde kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmat) ortadan kaldırmaktadır. Gözlük veya kontakt lense ihtiyaç olmadan kalıcı kesintisiz net görüş sağlayabilir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen “excimer lazer” tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

20 saniye sürüyor

Göz çizdirme işleminin oldukça basit olduğunu ve kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyen Opr. Dr. Zaim, “Korneanın lazer eşliğinde yeniden şekillenmesini sağlayan excimer lazer yöntemi günümüzde görme kusurlarının tedavisinde sık tercih edilen yöntemlerdendir. Bu yöntemle uygun göz yapısında 10 numaraya kadar miyop, 4 numaraya kadar hipermetrop, 6 numaraya kadar astigmat düzeltilebilir. Hastanede yatış gerektirmeyen lazer işlemi sonrası hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Lazer uygulaması sırasında hastamız herhangi bir ağrı, acı hissetmiyor ve yaklaşık 20 saniye gibi çok kısa bir zaman diliminde işlemi bitiriyoruz. İki gözü de aynı anda tedavi edebiliyor, lazer tedavisi sonrasında 4 ila 5 saat arasında gözler açık kalarak istirahat etmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Gözün yapısının uygun olması gerekiyor

Excimer lazer için gözlerin uygun olup olmamasına doktorun karar vereceğini dile getiren Opr. Dr. Zaim, “Excimer lazer yöntemi uygun göz yapısına sahip hastalara yapılması gereken bir uygulamadır. Tam göz muayenesi ve yapılacak tetkiklerin sonucuna göre belirlenmektedir. İlk muayene gözünüze en uygun, en güvenli tedavi yönteminin planlanması için bir dizi ayrıntılı tetkiki içerir ve en az işlemin kendisi kadar önemli bir hazırlık aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

Ertesi gün işe geri dönülebilir

Bireyde işlem sonrası oluşabilecek etkilere değinen Opr. Dr. Zaim, “İşlem sonrası 4 saat kadar göz kızarıklığı, ışıktan rahatsızlık, gözlerde batma hissi ve geçici bulanık görme gibi sıkıntılar kısa süre yaşanabilir. Operasyon sonrası 4 ila 5 saate kadar gözlerde yanma, sulanma ve bulanık görme normaldir. 1 ila 2 saatte bir verilen damlalar kullanılmalıdır. Hastalarımız, ertesi gün yapılacak kontrol muayenesi sonrası günlük işlerine rahatlıkla geri dönebilirler” diye konuştu.