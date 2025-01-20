Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), çocukların dolu dolu bir tatil geçirmesi amacıyla düzenlediği “Çocuklar ve Gençler için Tiyatro Şenliği” yoğun ilgi gördü. Tiyatro Şenliği’nin ilk oyunu ‘Balon Ağacı’nda çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençlerin dolu dolu bir tatil geçirmesi gerçekleştirdiği “Çocuklar ve Gençler İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği” başladı. AŞT Yıldız Kenter sahnesinde gerçekleştirilen Tiyatro Şenliği’nde oyun öncesinde çocuklar, müzikal gösteriyle eğlendi. Daha sonra ise “Tiyatro Şenliği”nin ilk oyunu, Balon Ağacı kukla oyunu çocuklarla buluştu. Aileleriyle birlikte tiyatro izlemeye gelen çocuklar, oyunda hem eğlendi hem de kuklaların büyülü dünyasında unutulmaz anlar yaşadı. Birbirinden renkli ve farklı kuklaları izleyen çocuklar, dikkat çekici sahne tasarımı ve eğlenceli diyaloglarla hem güldü hem de büyülü bir yolculuğa çıktı.

“Tatil boyunca devam edecek”

Çocukların aileleriyle birlikte izleyebilecekleri tiyatro oyunları tatil boyunca devam edecek. Tiyatro şenliğinde “Marangozun Köpeği Kaştanka, Romeo+Juliet=Aşk(?), Zümrüdüanka, Kuş Adımları” gibi birbirinden güzel tiyatro oyunları, şehir tiyatroları oyuncuları tarafından izleyicilerle buluşacak.