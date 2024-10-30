Anadolu Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASTAM), alanında büyük ilgi gören X. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu’nu düzenliyor.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sempozyum, arkeoloji ve sanat tarihi alanında uzman kişilerin araştırmalarını sunduğu, ayrıca kazı başkanlarının yıl boyunca yürüttükleri çalışmalara dair sonuçları paylaştığı bir platform oluşturuyor.

Bu yıl da önemli kazı projeleri ve araştırmacılar, sempozyum katılımcılarına çalışmalarını aktaracak. Arkeoloji ve sanat tarihine ilgi duyan herkesin katılımına açık olan bu etkinlik, farklı perspektifler ve güncel bulgularla zenginleşen bir deneyim sunmayı hedefliyor.