Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) “Antalya’nın Antik Kentleri” projesi çerçevesinde gerçekleşen Antalya Müzesi gezisine bu ay Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM’de derneklerin kurduğu Kentsel Tasarım Platformu’nun “Antalya’nın Antik Kentleri” projesi çerçevesinde Antalya Müzesi gezileri devam ediyor. Türkiye’yi sarsan deprem felaketi nedeniyle ara verilen gezilerin mart programına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren gezide Perge Antik Kenti kazılarında yer alan ve Antalya Müzesinde uzun yıllar görev yapan arkeolog Edip Özgür, gençlere, ilk insan yaşamının buluntularına sahip Karain’den başlayarak mitolojik hikayelerle gerçekleştirdiği sunumu öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Projeyle, gençlerin uzak ve yakın tarihe olan ilgisini artırmak, coğrafyaya ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemi konusunda farkındalık kazandırmak hedefleniyor.