Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), 2024 yılında bin 227 etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Acılı annenin yürek burkan paylaşımı: “Busem, bu kadar derin yara açılır mı?” Acılı annenin yürek burkan paylaşımı: “Busem, bu kadar derin yara açılır mı?”

Yıl boyunca arama kurtarma derneklerinin tatbikat eğitimlerinden sempozyumlara, belirli gün ve hafta kutlamalarına kadar birçok etkinlik düzenlenen ASSİM, 142 derneğin faaliyetlerine destek sağladı.

ASSİM bünyesinde; 29 mesleki dayanışma derneği, 26 hemşehri derneği, 16 spor derneği, 13 kültür-sanat derneği, 11 sağlık derneği, 9 bireysel öğreti derneği, 6 uluslararası teşekkül, 4 toplum kültürünü yaşatma derneği, 5 insani yardım derneği, 3 hak ve savunuculuk derneği, 5 çevre, doğal hayat ve hayvanları koruma derneği, 3 eğitim araştırma derneği, 1 dış Türk derneği, 1 engelli derneği, 2 düşünce temelli dernek, 1 şehit ve gazi yakınları derneği, 1 gıda tarım ve hayvancılık derneği, 1 yaşlı ve çocuklara yönelik dernek, 1 kamu kurumlarını ve personelini destekleyen dernek yer alıyor.

Kaynak: iha