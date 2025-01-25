Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), 2024 yılında bin 227 etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yıl boyunca arama kurtarma derneklerinin tatbikat eğitimlerinden sempozyumlara, belirli gün ve hafta kutlamalarına kadar birçok etkinlik düzenlenen ASSİM, 142 derneğin faaliyetlerine destek sağladı.

ASSİM bünyesinde; 29 mesleki dayanışma derneği, 26 hemşehri derneği, 16 spor derneği, 13 kültür-sanat derneği, 11 sağlık derneği, 9 bireysel öğreti derneği, 6 uluslararası teşekkül, 4 toplum kültürünü yaşatma derneği, 5 insani yardım derneği, 3 hak ve savunuculuk derneği, 5 çevre, doğal hayat ve hayvanları koruma derneği, 3 eğitim araştırma derneği, 1 dış Türk derneği, 1 engelli derneği, 2 düşünce temelli dernek, 1 şehit ve gazi yakınları derneği, 1 gıda tarım ve hayvancılık derneği, 1 yaşlı ve çocuklara yönelik dernek, 1 kamu kurumlarını ve personelini destekleyen dernek yer alıyor.