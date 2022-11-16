Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon’un ‘Teknoloji Geliştirme Merkezi’ olması için ilk adım atıldı. Konuya ilişkin protokol Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar arasında imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon’un ‘Teknoloji Geliştirme Merkezi’ olması için ilk adım atıldı. Konuya ilişkin protokol Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar arasında imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’da katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam eden ASSİM İnovasyon, aynı zamanda bir teknoloji geliştirme merkezi haline geliyor. KOSGEB’in Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) Destek Programı çerçevesinde başvurusu yapılan ASSİM TEKMER’in Antalya OSB Teknopark’la iş birliğini düzenleyen protokol, Belediye Başkanı Uysal, ATSO ve Antalya OSB Başkanı Bahar tarafından imzalandı.

"ASSİM’in inovasyon kanadı aynı anda teknoloji geliştirme merkezi oluyor"

İmza töreninde konuşan Başkan Uysal, Antalya OSB’nin yenilik, inovasyon ve girişimciliğin desteklenmesi ve markalaşma başlıklarında son derece duyarlı bir kurum olduğunu söyledi. Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’in Antalya OSB Teknoparkı’yla entegre bir teknoloji geliştirme merkezi olması konusunda hemfikir olduklarını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Yeni kuşaklarımızın, yeni şirketlerimizin teknolojiye ve inovasyona açık yaşamaları için eğitimlerin, desteklerin verilebilmesi için tam bir iş birliği halinde çalışmaya karar verdik. ASSİM’in inovasyon kanadı, aynı anda teknoloji geliştirme merkezi oluyor. Antalya’mız için çok yararlı, yenilikçi, yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin, buluşlarının yapılmasında ve üretilmesinde yerel yönetim ve sivil toplum olarak iş birliği yapacağız.”

"Entegre projeler şehre değer katar"

Antalya OSB Başkanı Bahar ise Başkan Uysal’la inovasyon kültürüne bakışta aynı vizyonu paylaştıklarını söyledi. Bahar, “Biz her zaman diyoruz ki ‘Tekil projeler kişileri parlatır. Entegre projeler şehre değer katar.’ Bu da bunun çok somut bir örneği” diye konuştu.

Antalya’ya değer kazandırmak noktasında Antalya OSB olarak Muratpaşa Belediyesi’yle büyük bir iş birliği içinde olduklarını dile getiren Bahar, “Bugün bu kanadımızın dışında bir kanat daha kazandık. O da ATSO kanadı. İnşallah bu güce onu da eklemek suretiyle şehre çarpan etkisi daha da büyük bir katma değer kazandıracağız” şeklinde konuştu.