ABD’li gazeteci ve avukatlar, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange ile yaptıkları görüşmelerin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gözetlendiğini iddia ederek, CIA’ye casusluk gerekçesiyle dava açtı.

ABD’li gazeteci ve avukatlar, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange ile yaptıkları görüşmelerin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gözetlendiğini iddia ederek, CIA’ye casusluk gerekçesiyle dava açtı.

ABD’de bir grup gazeteci ve avukat, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ı Ekvador’daki Londra Büyükelçiliğinde sığındığı sırada ziyaret ettiklerinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) kendilerini gözetlediğini iddia ederek, CIA ve CIA’in eski Direktörü Mike Pompeo’ya dava açtı. ABD’deki New York Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, Pompeo yönetiminde CIA’in söz konusu ABD’li gazeteci ve avukatlara yönelik casusluk yaparak, onların gizlilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi. Davacılar arasında gazeteci Charles Glass ve John Goetz ile Assange’ı temsil eden avukatlar Margaret Kunstler ve Deborah Hrbek’in yer aldığı belirtildi.

Davaya ilişkin dosyada, gazetecilerin ve avukatların elektronik cihazlarını Assange’ı ziyaret etmelerinden önce o sırada büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan özel bir güvenlik şirketi olan Undercover Global S.L.’ye teslim etmelerinin istendiği, daha sonra şirketin bu bilgileri kopyalayarak, Pompeo yönetimindeki CIA’ye sağladığı iddia edildi.

Davacıları temsil eden baş avukat Richard Roth yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, faaliyetler yabancı bir ülkedeki yabancı bir elçilikte gerçekleşse bile ABD vatandaşlarını ABD hükümetinin aşırı erişiminden koruyor" dedi.

CIA ve Undercover Global S.L. adlı güvenlik şirketinden davaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Assange’ın ABD’ye iadesi geçtiğimiz haziran ayında onaylanmıştı

WikiLeaks’in gizli ABD askeri kayıtlarını ve diplomatik yazışmalarını ifşa etmesi gerekçesiyle casusluk suçlaması da dahil olmak üzere Wikileaks’ın kurucusu Assange hakkında ABD tarafından yöneltilen 18 suçlama bulunuyor. Ekvador’daki İngiltere Büyükelçiliğine 7 yıl boyunca sığınan Assange, 10 yıldan fazla süredir devam eden bir hukuk mücadelesini geçtiğimiz haziran ayında kaybetmiş ve İngiltere hükümeti tarafından ABD’ye iadesi onaylanmıştı.