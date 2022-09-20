Otomotiv tedarik sektörünün küresel ölçekte en büyük organizasyonlarından IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı, Almanya’nın Hannover şehrinde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör paydaşlarını buluşturan fuara 3’üncü kez katılan Assan Hanil, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sunan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Otomotiv tedarik sektörünün küresel ölçekte en büyük organizasyonlarından IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı, Almanya’nın Hannover şehrinde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör paydaşlarını buluşturan fuara 3’üncü kez katılan Assan Hanil, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sunan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Küresel otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı başladı. 2 yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl 3’üncü kez yer alan Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve teknolojilerini sektörün beğenisine sundu.

Otomotiv ve otomotiv tedarik sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürün ve teknolojileriyle yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Ülkemizde 6 farklı lokasyonda Ar-Ge ekiplerimizle birlikte geliştirip ürettiğimiz ürünleri sektörün kalbinin attığı bu fuarda görücüye çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyonla ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizle fuardaki yerimizi aldık. Tam 25 yıldır olduğu gibi gelecekte de sektörümüzün gelişiminde öncü rol üstleneceğiz” açıklamasında bulundu.

Şirket, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, tavan, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçalarını IAA’daki standında sergiledi.

Biyoplastik hammadde

Assan Hanil’in IAA kapsamında dikkat çeken çalışmalarından biri, Biyoplastik Hammadde Projesi oldu. Bu çalışmayla şirket, domates küspesini işleyerek üretimde kullanıyor, çevre dostu hammadde tedarik potansiyeli sağlıyor. Domateslerin dış kabuğunda bulunan, halk dilinde ‘küspe’ olarak adlandırılan posadaki bileşenler hammadde ile birleştirilerek, ihtiyaç duyulan mekanik özelliklere muadil ürün elde edilmesi amaçlanıyor. Şirket ayrıca biyoplastik hammadde geliştirme sürecinde domates küspesine alternatif organik materyaller için de araştırmalarını sürdürüyor.

Araç hafifletme çalışmalarına yoğun ilgi

Yapılan açıklamaya göre, şirketin araç hafifletme faaliyetleri kapsamında başlattığı kompozit parça üretimine fuarda yoğun ilgi gösterildi. Şirket, araç hafifletme odaklı Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya geldi. Sürdürülebilirlik ile doğrudan bağlantılı olan bu parçanın, 2023 yılında Hyundai i10, i20 ve Bayon modelleri için üretimi gerçekleştirilecek. Şirket stratejik hedefleri kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları eklemek için de faaliyetlerine devam ediyor. İlk aşamada 4 milyon euroluk yatırım ile devreye alacağı bu proje sonrası orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon euroluk ek bir yatırım daha yapılacak. Şirket teknoloji yol haritası doğrultusunda kompozit ürün tasarım ve geliştirmeyi de Ar-Ge yetkinliklerine eklemeyi hedefliyor. Böylelikle Türkiye’de ve yakın coğrafyada kompozit ürünler geliştirip; üreterek sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam edecek.