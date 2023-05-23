Assan Alüminyum, faaliyet gösterdiği bölgeler başta olmak üzere topluma değer katmaya devam ediyor. Şirket, Manavgat’ta kurulan kadın girişimcileri kooperatifi Torosların Kadınları’nı destekleyen adımlarıyla hem toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem de kadın eliyle yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum, üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisinde gerçekleştiriyor. Şirket yenilenebilir enerji üretim tesisinin bulunduğu Manavgat’ta kadın emeğini ve girişimini destekleyerek, yerel toplumun güçlenmesinde de sorumluluk aldı.

Manavgat’ta kurulan Torosların Kadınları Girişim Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi’ne mutfak ekipmanları desteği sağlayan şirket; böylelikle bölgedeki kadınların ekonomik olarak güçlenmesine ve üretimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine öncü ve örnek oldu.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, özellikle pandemi döneminde kadınların iş ve gelir kaybı yaşadığına dikkat çekerek, “Cinsiyet eşitsizliği sadece ülkemizde değil tüm dünyada önemli bir mesele. Hele ki pandemi uçurumu daha da derinleştirdi. Oxfam’ın raporlarına göre, 2020’de kadınlar 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı. 64 milyon kadın işini kaybetti. Türkiye’de ise her üç kadından ikisinin ekonomik hayatın dışında olduğu belirtiliyor. Sürdürülebilir bir gelecek ancak eşit toplumlarla mümkün. Biz de Assan Alüminyum olarak yaşadığımız topluluklarda bu farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Oysaki kadınlar yaşadığı topluma daha çok değer katıyor. Manavgat’taki örnekte olduğu gibi biz de üzerimize düşeni yaptık. Kooperatif üyeleri sürdürülebilir üretimler yaparak, sadece kendi ekonomilerinin değil yerel ekonominin de güçlenmesine katkı sağlayacaklar.

Ayrıca Kibar Holding olarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) imzacıları arasında yer alıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hem toplumda, hem de tüm kurumlarda olması gereken bir kültür olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadın çalışanların istihdamını destekleyen ve güçlendiren uygulamaları da hayata geçirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.