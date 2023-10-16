Assan Alüminyum, 12-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ve sektörün küresel ölçekte en büyük etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda (ALUEXPO 2023) dünyanın geleceğine katkı sunan sürdürülebilir odaklı faaliyet ve yatırımları ile yerini aldı.

Türkiye alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden, alüminyum folyo üretim kapasitesiyle de Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biri konumundaki Assan Alüminyum, 12- 14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda (ALUEXPO 2023) bu yıl da Türkiye’yi temsil etti.

İlki 2009 yılında düzenlenen fuara bu yıl yarıya yakını yabancı toplam 403 firmanın katıldığı fuarda şirket, 396 metrekarelik standında sektör temsilcileri ile buluştu. Alüminyum sektörünün dünyadaki en büyük ve en önemli üç organizasyonundan birisi konumundaki fuara alüminyum sektörünün yanı sıra üretimlerinde alüminyum kullanan ambalaj, otomotiv, inşaat, mimarlık, enerji, savunma sanayi ve elektrik-elektronik gibi sektörlerin satın alma yetkilileri de katılım sağladı.

Şirketin 35’inci kuruluş yıldönümünü kutladığı 2023’te, ALUEXPO gibi önemli bir etkinlikte Türkiye’yi ve sektörlerini bir kez daha temsil etmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Böylesi önemli ve büyük bir etkinliğin İstanbul’da gerçekleştirilmesi, Assan Alüminyum’un üretim yetkinliklerini ve gücünü dünyaya göstermek adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Yürütme Kurulu Başkanlığını Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör’ün üstlendiği, AluExpo fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu ALUS’11 da gerçekleşti. Sempozyum alüminyum sanayii temsilcileri ve akademinin bir araya gelmesi için önemli bir uluslararası platform oluşturuyor.

“Dünyanın geleceğine katkıda bulunuyoruz”

‘35 yıllık güvenle sürdürülebilir bir geleceğe’ yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Güngör, “Şirketimizde üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. Bugün dünyanın geleceğine katkı sunan ürün ve teknolojilerimizle sektörümüzün küresel ölçekteki önemli aktörleri arasında yer alıyoruz” dedi.

Alüminyumun doğası gereği sürdürülebilir bir ürün olduğunu hatırlatan Güngör, “Alüminyum yüzlerce kez dönüştürülebilme özelliği nedeniyle katma değeri yüksek bir ürün, bu nedenle ülke ekonomisi açısından da kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, ’’Assan Alüminyum global ölçekte tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif ASI tarafından verilen ‘Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı hem Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri hem de geri dönüşüm tesisleri için Türkiye’de alan ilk yassı alüminyum şirketidir’’ denildi.

’’Yatırımların odağında daima sürdürülebilirlik var’’

Şirket olarak güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında faaliyetleriyle ülke ekonomisi için katma değer oluştururken dünyaya ve çevreye karşı sorumluluklarını da yerine getirdiklerinin altını çizen Güngör, 2023 için planladıkları yeni yatırımların odağında yine sürdürülebilirlik olduğunu, 35 yılını güven üzerine inşa eden bir marka olarak sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

Yeni devreye alınan soğuk hadde hattı yatırımı ve eski soğuk hadde hattının kapsamlı modernizasyonunun hem oluşturacağı katma değer hem de sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Güngör “Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik bu yatırımlarımız için IFC’den 90 milyon dolar tutarında bir yeşil kredi desteği aldık. Sektörümüzde yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket olduk” dedi.

Güngör, satın alımı kademeli olarak planlanan yeni hatlarla döküm hattı sayısını iki yılda 24’e çıkartarak Avrupa ve Amerika’nın en büyük sürekli döküm kapasitesine sahip olacaklarının altını çizdi.