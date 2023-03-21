Gümüşhane’de Asrın Felaketi’nin şehitlerini anmak ve deprem gerçeğinin unutulmaması için fidan dikimi gerçekleştirildi. Asrın Projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli’nin Gümüşhane girişinde oluşturulan ‘6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’na depremzedeler de fidan dikti.

Türkiye’de her yıl 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem gerçeğini unutturmamak için fidan dikimi gerçekleştirildi. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan Yeni Zigana Tüneli girişinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Torul Kaymakamı Orhan Ayaz ile birlikte birçok kurum müdürü de katıldı. Fidan dikim etkinliğinin öncesinde Torul ilçe Müftüsü Recai Öğük tarafından deprem şehitleri için dua edildi. Asrın Felaketi şehitlerini anmak için Asrın Projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli’nin Gümüşhane girişinde oluşturulan ‘6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’na 330 fidan dikilirken bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Depremzedelerin de fidan dikimi gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Yeni Zigana Tüneli’nin daha da anlamlı hale geldiğini söyledi.

“Milyonlarca insan buradan geçerken deprem şehitlerini ve deprem gerçeğini hatırlayacak”

Etkinlikte depremzede vatandaşların da fidan dikimi gerçekleştirdiğini ve bir nebze olsun yüzlerinin güldüğünü söyleyen Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, “Ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu 81 ilde bir ‘Deprem Şehitleri Ormanı’ yapılması planlandı. Biz de Gümüşhane’de ‘Asrın Projesi’ne anlam katmak için buraya bugün ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı’nı oluşturduk. Hem Yeni Zigana Tünelimiz de farklı bir anlam kazanmış oldu, şehitlerimizin adı İnşallah buralarda sürekli yaşayacak. Depremi unutmadık, unutmayacağız ve unutmamak için de bu ormanları oluşturuyoruz. Milyonlarca insan buradan geçerken buranın deprem şehitliği olduğunu görecekler ve hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız, onları her zaman rahmetle yâd edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımız da buradaydılar, kendileri böyle bir afeti yaşadılar ama bu tür faaliyetlerle bir nebze olsun yüzleri gülüyor. Onlarda buradaki insanların canla başla onlar için çalıştıklarını görünce mutlu oluyorlar” dedi.

“Acımız taze ama insan böyle etkinliklerle unutmaya çalışıyor”

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Hatay Samandağ’dan gelen depremzede Ali Özgül, “Ben depremin ilk anında, deprem değil de kıyamet kopuyor zannettim. İlk sarsıntıda fırladım kapıya kapı açılmadı daha sonra kapı açıldı balkonun üzerine çıktık ama aşağıya inemedik. Gökyüzü de beyazlamaya başlamıştı ben direk kıyamet koptu dedim. Fidan dikim organizasyonu çok güzeldi, bizi aradılar çok mutlu olduk. Biz de fidanımızı diktik, çok mutluyuz. Acımız taze ama insan unutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımı orada bırakmak memleketimde de olsa beni mutlu etmedi”

Depremzede olarak kendilerinin de ağaç diktiklerini ve ağaçlar büyüdükçe insanların acılarının da hafifleyeceğini söyleyen depremzede Funda Ceylan Özgül, “Depremden sonra evimiz ağır hasarlı olduğu için yapılacak bir şey yoktu. İlk etapta İzmir’e gittik, apartmanlar artık bizi almıyor, boğuyor. Ben aslen Torulluyum, babamın burada evi vardı. Orda ikamet ediyoruz. Önceden çok mutlu olarak hep tatile geliyordum ama arkadaşlarımı orada öyle bırakıp gelmek, memleketimde de olsa beni mutlu etmedi. Çok üzgünüz, bugün buraya geldik ağacımızı diktik. İnşallah bu ağaçlar büyüdükçe insanların acıları da azalır. Unutulmaz ama hafifler, yapılacak başka bir şey yok” diye konuştu.