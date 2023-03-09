Asrın felaketine Adıyaman’da yakalanan Abdulkadir Kılavuz, enkaz altında kalan babasını 2 saat sonra jandarma ekipleri kurtardığını söyleyerek yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirtti.

Asrın felaketine Adıyaman’da yakalanan Abdulkadir Kılavuz, enkaz altında kalan babasını 2 saat sonra jandarma ekipleri kurtardığını söyleyerek yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirtti.

Kılavuz ailesi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme Adıyaman merkezde yakalandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören babasının yanında bulunan Abdulkadir Kılavuz yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Kılavuz, deprem esnasında apartmanın duvarlarının çatırdadığını ve köyde enkaz altında kalan babası Mulla Ali Kılavuz’u 2 saat sonra jandarma ekiplerinin kurtardığını söyledi.

“Kendimizi dışarı zor attık”

Depremzede Abdulkadir Kılavuz, kendilerini dışarı zor attıklarını söyleyerek, “O günü nasıl anlatabiliriz, yaşamak lazım daha doğrusu. Yaşamayınca anlatmayla ifade edilmiyor. Çok büyük bir sarsıntıydı. Gece saat 4.17’de oldu. Yataktan bir fırladım ki bina böyle çatırdamaya başladı. Duvarlar yıkılmaya başladı. Kendimizi dışarıya zor attık. Zaten dışarı çıktığımızda her şey dağılmıştı. Bizim binada duvarlar patladı ama çökme olmadı. Dışarı çıktığımızda yan tarafımızda ki üç bina yerle bir olmuştu” dedi.

“Babamı enkazdan jandarma kurtardı”

Kılavuz, enkaz altında kalan babasını jandarma ekiplerinin kurtardığını ifade ederek, “Babam köydeydi. Biz Adıyaman merkezdeydik. Babamın evleri de köyde yıkılmıştı. Annem kendini kurtarmış ama babam enkazda kaldı. Onu da 2 saat sonra jandarma geldi kurtardı” diye konuştu.