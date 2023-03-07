Asrın felaketini anlatırken duygularına hakim olamayan depremzede, deprem anında dışarı çıkmak istediklerini fakat kapıların sıkışması sonucu kilitlendiğini söyledi.

Asrın felaketini anlatırken duygularına hakim olamayan depremzede, deprem anında dışarı çıkmak istediklerini fakat kapıların sıkışması sonucu kilitlendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Malatya’nın Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesinde 2 katlı evlerinde yakalanan Ergül Demir, depremin korku dolu anlarını anlatırken duygularına hakim olamadı. Demir, depremin şiddetiyle bir duvardan diğer duvara savrulduklarını ve depremi hak ettiklerini söyledi.

Kapılar sıkışınca dışarı çıkamadılar

Ergül Demir, eşine kapıya kaçmalarını söylediği sırada kapıların sıkışma sonrası kilitlendiğini ve dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, “Ben uyanmıştım. Hayvanlarımız var mecbur uyanmıştım. Birdenbire bir silkelenme oldu. Benim ev iki katlı müstakil bir ev. Hanıma kapıya kaçalım dedim. O zamana kadar kapılar kilitlendi. Sıkışma yaptı. Kapılar kilitlenince çıkamadık. Beklemek zorunda kaldık. Çıkamıyoruz çünkü. Bu duvardan alıyor bu duvara vuruyor. Kaçamıyorsun yani. Ayakta duramıyorsun. Silkelendi, ondan sonra deprem durdu. Kapılar açıldı. Dışarı çıktık. Karda yağıyordu. Havada soğuktu. Bekledik dışarda. Sonra geçti dedik. Daha olmaz dedik” dedi.

“Allah’a kulluk etmediğimiz için uyarıldık”

Demir, depremin Allah tarafından bir uyarı olduğunu belirterek, “İkinci deprem bu sefer kısa sürdü ama şiddetliydi. Tekrar dışarı çıktık. Sonra tekrar eve girdik ki ikinci depremde odaların duvarları yarılmıştı. Şükür can kaybımız olmadı. Bizde hak ettik. Neden hakkettik. Çünkü Allah’a kulluk etmiyoruz. Her şey başını almış gidiyor. Uyarı veriyor bize ama ayıkmıyoruz. İnsanoğlu böyle nankör. Bu depremle bizi ayıktırdı. Bir saat sürmedi kepçeler geldi. Yolu açtılar. Ambulansı aradık geldiler. Bazıları karalıyorlar ama nankörlük ediyorlar. Devletimizde askerimizde hepsi de yardım ettiler” diye konuştu.