Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası enkazda kalan ve 40 günlük bebeğine 20 gün sonra kavuşan Bedia Kılınç, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uykuda yakalanan Bedia Kılınç, 3 çocuğu ile birlikte hayata tutunuyor. Depremde eşi, annesi, ablası ve kayınbabasını kaybeden 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, yaşadıklarını unutamıyor. Depremden 40 gün önce doğan bebeği ile enkazda kalan ve kurtarıldıktan 20 gün sonra çocuklarına kavuşan Kılınç, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.

"Acısını hala içimizde hissediyoruz"

Çocukları ile birlikte 1 saat enkazda kaldığını ifade eden Kılınç, "Enkazdan çıktıktan sonra devlet hastanesine geçtik. Bir süre sonra Sivas’a sevk ettiler. Sivas’ta eve yerleştik ve 2 yıldır burada kalıyoruz. Çocuklarımın çok şükür başındayım ve eğitimini sağlıyorum. Allah’ıma şükürler olsun ki çocuklarımı bana, beni de çocuklarıma bağışladı. Sivas halkından çok memnunum. Depremden bu zamana kadar bize yardım edip destek çıktılar. Depremden bu yana hayatımda birçok şey değişti. Bu zamana kadar hiç yalnız kalmamıştım, hayata tek tutunmayı öğrendim. İnsanın yakınlarını bir anda kaybetmesi hiç kolay değil. Yaşadığımız şeylerin tarifi imkânsız, ancak yaşayan bilir" dedi.

"O gün evimizde son akşam yemeğimizi yedik"

40 günlük bebeğine depremden 20 gün sonra kavuşan anne Bedia Kılınç, "Deprem zamanı Umut bebeğime sevgi evi sahip çıktı ve ben ayağa kalkana kadar tüm bakımını üstlendiler. Enkazdan çıkarken ilk çocuklarım aklıma geldi. Allah’a, eğer çocuklarım sağ çıkmadıysa beni de sağ çıkartma, diye dua ettim. Daha sonra görevlilerden biri yanıma gelip çocuklarımın sağ çıktığını ama bana ulaşamadıklarını ve kendi çabamla çıkmaya çalışmamı istediler. Ben de kendi çabamla balkon tarafına gidip oradan çıkmayı başardım. Sivas’a geldim ve burada tedavi gördüm. 6 Şubat’ı unutmadık ve hiçbir zaman unutmayacağız. O gece bizim için en uzun geceydi. O gün evimizde son akşam yemeğimizi yedik. Son kez hep birlikteydik. Hayatımın geri kalanında bir ömür evlatlarımın yanında olacağım. Rabbim onların acısını bana yaşatmadı, bir daha da yaşatmasın" diye konuştu.

"Umut babasının kucağındaydı"

Eşi Durmuş Ali Kılınç’ın başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Kılınç, "Eşim ilk önce sağ idi. Daha sonra artçılar oldu, eşimin boynuna taş düştü ve yanımda hayatını kaybetti. Rabbim onların acısını bana yaşatmadı, bir daha da yaşatmasın. Çocuklarımı deprem sırasında ablam dışarıya atmış. Umut da babasının kucağındaydı. Daha sonra Umut’u jandarmalar kurtarıp dışarıya çıkarttılar" şeklinde konuştu.