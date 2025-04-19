Asrın felaketinde yerle bir olan tarihi Hatay Meclis Binası’nın aslına uygun inşa edilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihe ışık tutan binanın 23 Temmuz’da ziyarete açılmasının planlandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’ne son katılan şehir olan Hatay’da 1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen bina, 1938’den Hatay Devleti’nin Türkiye’ye katıldığı 29 Haziran 1939’a kadar meclis binası olarak hizmet verdi. Tarihi meclis binası, 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamında yaşanan depremlerde yerle bir olarak kullanılmaz hale geldi. Bölgenin tarihine ışık tutan meclis binasının yeniden inşası için Hatay Valiliği harekete geçti. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından aslına uygun şekilde inşasına başlanan binada yürütülen çalışmalarla ilgili Hatay Valisi Mustafa Masatlı açıklamalarda bulundu. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldığı tarih olan 23 Temmuz’da binayı ziyarete açmayı planladıklarını belirten Vali Masatlı, binanın aslına uygun olarak yapıldığının söyledi.

"Temelde 200 kazık çaktık, bu kazıkların boyutu neredeyse 24 metreye ulaştı"

Tarihi Meclis Binası enkazından çıkan taşların numaralandırıldığını ve ardından 24 metreyi bulan 200 kazık çakılarak yeni binanın inşasına başlandığını ifade eden Vali Masatlı, "Hatay ilimiz barışın, hoşgörünün, dini inançların buluşma merkezi ve medeniyetler şehridir. Bu şehrimiz tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve pek çok medeniyetin de izlerini taşır. Burası da bizim açımızdan, şehrimiz açısından simge bir bölgedir. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde pek çok olaya tanıklık etmiş olan meclis binamızda tam göçme şeklinde göçmüştür. Hemen deprem sonrası biz sahada çalışmalara başladık. Öncelikli olarak bir arkeolojik kazı hassasiyetiyle buradaki tarihi meclis binamızın ve hemen arkasındaki Adalı Konağı’nın özel daha sonra aslına uygun olarak inşa edeceğimiz zaman kullanabileceğimiz parçalarını; ayrıştırdık, depolandırdık, numaralandırdık. Devamında da burası tamıyla kazınarak, rölevesine uygun bir şekilde restore edilmeye ve yeniden inşa edilmeye başlandı. Temelde 200 kazık çaktık, bu kazıkların boyutu neredeyse 24 metreye ulaştı. Kazıkların üzerine de betonarme yapı inşa edildi ve şimdi de kaplamasına başlandı. Burada betonarme bir yapı inşa edildiği anlaşılmasın, tamamen ayrıştırdığımız parçalar bu binamızın yeniden inşasında kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"23 Temmuz’da meclis binamızı ziyarete açmış olacağız"

Tarihi Meclis Binası’nın 23 Temmuz tarihinde ziyarete açılmasının planlandığını söyleyen Vali Masatlı, "En önemli tarihte 23 Temmuz’dur. Şehrimizin Türkiye Cumhuriyeti devletine katılmasının yıl dönümü olan 23 Temmuz’a yetiştirmeyi planlıyoruz. 23 Temmuz’da meclis binamızı ziyarete açmış olacağız. Şehrimiz 6 Şubat ve devamındaki depremlerde büyük hasar aldı ama şehrimizi eskisinden daha güçlü, eskisinden daha sağlam bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Tarihi eserlerimizi de aslına uygun bir şekilde yeniden ihya etme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimiz 23 Temmuz’dan sonra buralara gelecekler ve burada Hatay’ın medeniyetinin izlerini, diğer taraftan da atalarının burada neler yaptığını görüp ona şahitlik edecekler" dedi.