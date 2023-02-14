Uşak Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından bölgeye 1 milyonu aşkın battaniye gönderildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından bölgeye 1 milyonu aşkın battaniye gönderildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından bölgeye gönderilen yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Toplam 173 araçla bin 140 personel gönderdiklerini açıklayan Vali Ergün, bu sabah itibariyle deprem bölgesine 130 iş makinasının gönderildiğini dile getirdi.

Depremin ilk gününden itibaren kendilerinden en büyük beklentinin battaniye olduğunu söyleyen Vali Ergün, “Şu ana kadar depremden etkilenen illere, ilimizden doğrudan 891 bin 636 adet battaniye gönderildi. Bunun yanında ilimizden sipariş verilerek muhtelif yardımlarla birleştirilip farklı iller üzerinden afet bölgesine gönderilen 177 bin 235 adet battaniye söz konusu. Bunları da dahil ettiğimiz ilimizden şu anda toplamda deprem bölgesine çıkmış battaniye sayısı 1 milyon 68 bin 871’e ulaşmış durumda. Bunları da 239 tır ve 3 uçakla nakliyesini sağladık. İlimizden 197 tır ve kamyonlarla muhtelif gıda ve yardım malzemesi 1 milyon 271 bin 949 parça gitti. Bunlar da deprem bölgesine ulaşmış durumda" diye konuştu.

Öte yandan Vali Ergün, deprem bölgesinden bin 683 vatandaşın geldiğini, bu vatandaşların akraba, otel ve KYK yurtlarında kaldığını söyledi.