Niğde’de 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olan ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar saat 04.17’de edilen dualarla anıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Niğde’de anma programı düzenlendi. Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu’ndaki programa Niğde Vali Vekili Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Resul Özdemir "Bugün, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve yüreğimizde derin izler bırakan büyük depremin yıl dönümündeyiz. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı, rahmet ve dualarla anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için saat 04.17’de dualar edildi.