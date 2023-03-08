Denizlili kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği anma programında bir araya geldi. Atatürk büstünü çelenk bırakan kadınlar, depremde hayatını kaybeden kadınları da dualarla yad etti.

Denizlili kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği anma programında bir araya geldi. Atatürk büstünü çelenk bırakan kadınlar, depremde hayatını kaybeden kadınları da dualarla yad etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bir araya geldi. Çelenk sunma törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve beraberindekiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına programa katılan kadınlara kırmızı karanfil verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen’in Atatürk büstünü çelenk bırakmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

“Biz umudunu yitirmeyen anneleriz”

1857 yılında Amerika’da 129 kadının yaşamını yitirmesiyle başlayan 8 Mart’ın tarihi sürecini anlatan Kadın Meclisi Başkanı Özen, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın selamını iletti. Bu özel günü, depremlerde hayatını kaybeden kadınlara ithaf ettiklerini kaydeden Özen, “Biz onların acılarını birlikte yaşadık. Bu kara günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Gelecek günlerimiz umut dolu. Çünkü biz umudunu yitirmeyen anneleriz” diye konuştu. Programda Denizlili kadınlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kadınları da dualarla yad etti.