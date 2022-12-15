Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, son zamanlarda sıklıkla görülen SMA hastalığına dikkat çekerek, iş insanları ve STK’lara çağrıda bulundu.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, son zamanlarda sıklıkla görülen SMA hastalığına dikkat çekerek, iş insanları ve STK’lara çağrıda bulundu.

ASRİAD Van Şubesi yönetimi, haftalık yönetim kurulu toplantısında SMA hastalarını gündeme aldı. Toplantıda SMA hastası Yamaç Evren Artuç için ‘Yamaç’a Destek Ol’ kampanyasına desteklerini açıklayan ASRİAD Van Şube Başkan Vekili İsmail Eren, “ Yamaç Evren Artuç, SMA hastası binlerce çocuğumuzdan biridir. Ailesi ve kendisinin çektiği acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bu sürece tepkisiz kalmamız kabul edilemezdi. ASRİAD Van Şubesi olarak hem farkındalık oluşturmak hem de Yamaç Evren Artuç yavrumuza elimizden gelen desteği sunmak istedik" dedi.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han ise SMA hastalığının dünya genelinde 10 binde 1, Türkiye’de ise 6 binde 1 görüldüğüne dikkat çekerek, “Dört tip SMA bulunuyor ve en ağır seyreden de SMA Tip 1 hastalığı olarak tarif ediliyor. Çok nadir görülmesine karşı kesin bir tedavisinin olmaması, mevcut tedavilerin zorluğu veya maliyetlerinin yüksekliği gibi nedenlerle ne yazık ki SMA son dönemlerde sıklıkla adı duyulan bir hastalık haline geldi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de toplam SMA hasta sayısı ise bin 619 kişidir. Allah hepimizin evlatlarına uzun ömürler versin, sağlık versin. Hastaların büyük kısmı ise bebek ve çocuklar. Türkiye’de bireysel bağış kampanyası başlatmış 100’den fazla hasta var. Biz ASRİAD Van Şubesi yönetimi olarak iş dünyasını ve STK’ları bu konuda desteğe davet ediyor, bir çocuğumuza desteğimizi açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.