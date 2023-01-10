Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Han, “İletişim teknolojilerinin geliştiği günümüzde, bilgi kirliliklerinin önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Bu anlamda toplumun gözü, kulağı ve dili olan, evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, kentin ve halkın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.