Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mutfaktaki aspiratörden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana geldi.

Olay, Güzeller Mahallesi 955 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki dairenin mutfağındaki aspiratör bilinmeyen bir sebeple alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mutfakta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.