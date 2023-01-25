Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak’ta bir evin mutfağında bulunan aspiratör alev aldı. Dumanı fark eden ev sakinleri yangına müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, yangını tamamen söndürdü.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evin mutfağında bulunan aspiratörden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Başkan Büyükkılıç: “Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli”

Başkan Büyükkılıç: “Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.