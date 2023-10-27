Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu, dünyanın en eski oyunlarından biri olan satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu’nda “Satranç Tarihle Buluşuyor” etkinliği düzenlendi. Turnuvaya 7’den 77’ye her yaştan 70 sporcu katıldı. 7 tur süren turnuvada 7-12 yaş kategorisinde 1. Arif Ege Okudan, 2. Mehmet Şehim Dere, 3. Cenk Orhun Şahin olurken; açık yaş kategorisinde 1. Uğur Can Hatırlı, 2. Sait Malacı, 3. Ahmet Sarı oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, TSF Serik Temsilcisi Serkan Çakır, Hakemler Mehmet Oral, Yasin Zengin ve Ünsal Köse tarafından verildi.