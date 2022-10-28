Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatrosu’nda Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde 6 bin öğrencinin katılımı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatrosu’nda Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde 6 bin öğrencinin katılımı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu’nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından başlatılan Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde okuma ekinliği düzenlendi. Etkinliğe 20 ayrı okuldan 6 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler yanlarında getirdikleri kitapları 30 dakika boyunca okudu. Daha sonra öğrencilere Antalya’da ören yerlerine yakın ilköğretim öğrencilerinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini hedefleyen "Kültürel Miras Koruyucuları" projesi çerçevesinde bir sunum yapıldı.

"AHENK Projesi altında okuyan bir Antalya istiyoruz"

Etkinlikte öğrencilere seslenen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi ve cumhuriyetimizi emanet ettiği çok kıymetli gençlerimiz. İnanıyor ve biliyoruz ki büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk’ün emanet ettiği bu gençlik sayesinde dünyanın süper liginde olacak. Onu yükseltecek olacak sizlersiniz. Bizim size olan inancımız tamdır. Okumayan bir toplum, bu güzel yolculukta topallar ve aksar. Gerçek ve doğru bilgiye 1-2 dakikada ulaşılmadığını hepimiz biliyoruz. Hep birlikte AHENK Projesi altında okuyan bir Antalya istiyoruz. Herkesin yılda en az 12 kitap okuduğu bir şehir istiyoruz. Bu noktada tüm öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. 1 yıllık süreç içerisinde okunan kitap sayısında 4 katınıza çıktığınızı biliyorum. Gelecek sizlerindir. Bu devleti size emanet ediyoruz” dedi.

“29 Ekim’e denk geldiği için de ayrıca mutluyuz”

Öğretmen Mehtap Atmaca, “Öğrencilerimizle beraber böyle bir atmosferde kitap okuduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bizim için güzel bir macera oldu. Öğrencilerimiz de kitap okumayı çok seviyor. 29 Ekim’e denk geldiği için de ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Tarihi bir yerde kitap okumak güzel”

Öğrenci Hatice Yıldırım, “Burada kitap okumak çok güzel, ilk defa geliyorum” dedi. Ecrin Yaşbayır ise, “İlk defa geldim. Tarihi bir yerde kitap okumak güzel bir duygu” sözlerine yer verdi. Aspendos’u çok sevdiğini belirten Sefa Özdemir de, “İlk defa geliyorum. Çok şaşırdım, böyle bir yerde kitap okumak güzel bir şey” dedi.