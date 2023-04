Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şenlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Aspendos Antik Kenti’nde düzenlenen programa; Vali Ersin Yazıcı, Çocuk Vali Bade Türkmen, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sg. Alb. Dr. Murat Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, STK başkanları ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ifade etti.

Türk çocuklarının çok şanslı olduğunu belirten Vali Yazıcı, " Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ve dünya çocuklarına, dünyada bir ilk olan çocuk bayramını armağan etti. Bizler de dünya çocuklarıyla birlikte bu bayramı kutluyoruz. Sevgili çocuklar bu ülke sizin, biz bu ülkeyi size emanet edeceğiz. Gelecek sizlersiniz. Şunu biliyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden daha yukarılara taşıyacak. Buna inancımız tam. Dünyaya örnek olacak şekilde Türk devletini yücelteceğiz. Bütün dünyaya adalet getireceğiz. Bütün dünyanın mazlumlara Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yardım etmeye devam edeceğiz. Bunu yapmak için sadece inanca ihtiyacımız var. O da bizde var. Damarlarımızdaki asil kan büyük Türk milletinin dünya devletleri içerisinde güçlü, adaletli ve yardımsever olmasını sağlayacaktır. Bugünü bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tekrar rahmet ve minnetle anmak istiyorum ” dedi.

"Canla başla hazırlamışlar"

Bayram çerçevesinde temsili Vali olan, Z. Marsel-Z. Denizhan Öner İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Bade Türkmen ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını ve Aspendos’ta bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Yazıcı’ya teşekkür eden Türkmen, " Antalya’yı ve çocukları çok seven Valime, huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız canla başla hazırlanmışlar. Güzel Antalya’nın güzel çocukları, siz her güzelliğe ve her kutlamaya layıksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan ışık gösterileri, halk oyunları, davul şovu, dans ve tiyatro gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Program 23 Nisan pastasının kesilmesiyle sona erdi.