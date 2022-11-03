Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada haber yapan bir sayfa hakkında Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşılama’ suçunu teşkil edecek bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada haber yapan bir sayfa hakkında Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşılama’ suçunu teşkil edecek bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kayseri’de sosyal medyada bir sayfanın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir yurtta taciz iddiasında bulunduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, haberin içeriğinin bilinmeden yapıldığını ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşılama’ suçunu teşkil ettiğini ifade etti. Şahin, “Sosyal medya yasası diye bir yasa çıktı. Bu yasa yanlış ya da yalan bilgi veren sosyal medya hesaplarını, halkı kin ya da düşmanlığa yönelten, kamplaştıran ve asılsız bilgileri yayan kişilerle ilgili olarak cezai işlemler sunuyor. Şu anda biz Kayseri Adliyesi önünde bir sosyal medya sayfası hakkında suç duyurusunda bulunarak başlatacağız. Geçtiğimiz günlerde bir gece Aile Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yurdunda bir sosyal medya hesabından haber yayınlandı. Bu haber tamamen asılsız, yalan ama sadece tıklanma sayısını artıracak, kendi reytingini artıracak ve takipçi sayısını artırmaya dönük bir provokasyondu. Sayfanın sahiplerini uyarmamıza rağmen tıklanma çok fazla olduğu için ve hassas bir konu olduğu için kaldırılmadı. Türkiye’de bilindiği gibi bir çocuk yurdunda dayak, işkence veya bir taciz olduğu zaman bu haber çok fazla okunur ve ilgi görür. Bu ilgiyi bilen ve bunu suiistimal eden çocukların orada kendilerini yetiştirmekle görevli, kendilerine bakan bakıcı anneler, bakıcı babalar, idareciler ve güvenlikler tarafından doğru bir şeyi yapmamaları, eleştirilmeleri ya da ceza verilmesi durumunda bu çok normal bir durum. Bu durumu suiistimal ederek ben size bu cezayı yazdırmam, çünkü ben bunu haberleştirirsem bununla yetkililer, medya ilgilenir ve ben de sizi işinizden ederim tehdidi yapan, bu durumu suiistimal eden ahlaksızlar var” ifadelerini kullandı.

“Bu sosyal medya sitesinin cezalandırılarak, bir örnek oluşturması noktasında bir adım attık”

Haberi yayınlayan sayfanın cezalandırılarak, bir örnek teşkil etmesi noktasında böyle bir adım attıklarını vurgulayan Şahin, “O yurtlarda bizim ülkemizin çocukları kalıyor. Anne ve babasının bakmadığı, sokağa bıraktığı çocuklar kalıyor. Devlet bunlara bakıyor. Bu çocukların içerisinden vatana ve millete hayırlı çocuklar da yetişiyor. Ancak bazıları bu durumu suiistimal ediyor. Kimse orada çalışanların ne şartlar altında çalıştığını bilmiyor. Bunu hiç sorgulamıyor. Fakat böyle bir konu yalan dahi olsa haberleştirildiğinde klavyenin başında küfretmeye hazır birçok ahlaksız topluluk var ve şu anda o yurtta çalışan insanların can güvenlikleri tehlikede. Çünkü halk çocuğa taciz edilmiş diye yalan bir haberle tahrik ediliyor. Bütün kamera kayıtları var. Asla böyle bir taciz durumu yok. Güvenliğin kaçtığı haberi yalan. Fakat sosyal medya sitesi sırf tıklanmak adına bunu yalan, yanlış haberleştiriyor. Bunu da ısrarla yayınlamaya devam ediyor. O sosyal medya sitesi ile alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Dilekçemizi savcılığa vereceğiz. Bu sosyal medya sitesinin cezalandırılarak, bir örnek oluşturması noktasında da bir adım atmış oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mahmut Şahin, bu haberi paylaşan sosyal medya hesabı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.