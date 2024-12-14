Ankara Sanayi Odası (ASO), yazılım sektörünün tüm paydaşlarını “ASO İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi”nde buluşturacak.

Ankara Sanayi Odası, yazılım sektörünün bugünü ve geleceğini "İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi"nde masaya yatıracak. ASO 35’inci Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi’nin koordinasyonunda düzenlenecek zirve, “Sağlıkta Bilişim” ve “Veri Merkezleri” konularıyla sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Zirve, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu’nda 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Bilişim profesyonellerinin yazılımın geleceğini değerlendireceği zirvede; kamu ve özel sektör profesyonelleriyle sanayici, akademisyen, girişimciler ve öğrencilerin de olduğu binin üzerinde katılımcının buluşması bekleniyor. Zirvenin açılış konuşmalarını; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu ile ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar yapacak.

Ardından alanında uzman konukların katılımıyla “İkinci Yüzyılda Sağlık ve Teknoloji” ile “İkinci Yüzyılda Veri Merkezleri” başlıklı iki ayrı oturum gerçekleştirilecek. Paralel salonda ise “İkinci Yüzyılda Gençlik” oturumu düzenlenecek.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, sanayinin dijital dönüşümü odaklı çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Günümüzde küresel ekonominin dijitalleşme, sürdürebilirlik ve yenilikçilik ekseninde hızla dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, sadece üretimi, ihracatı yükseltmek artık tek başına yeterli değil. Verimliliği ve onunla birlikte yüksek teknolojili ihracatımızı da artırmalıyız. Uluslararası pazarlarda rekabetçiliğimizi güçlendirmek için yeni teknolojilere, dijital dönüşüme uyum sağlamak zorundayız, fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. ‘İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği’ zirvesi ile ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Ankara Sanayi Odası “İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi", Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in destekleriyle düzenleniyor.