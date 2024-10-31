Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından “Trendyol ile e-ihracat bilgilendirme toplantısı” düzenlendi.

ASO tarafından Ticaret Bakanlığı ve Trendyol iş birliğinde düzenlenen toplantıda; Türkiye’nin e-ihracattaki rekabet avantajları, e-ihracata ilişkin destekler, yapay zeka ile e-ihracat ve Trendyol ile e-ihracat uygulamaları olmak üzere 4 ana başlık ele alındı. Programda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal, dijital ihracat yapanların yaptığı ihracatı beyan edip etmediği sorusu üzerine, “İhracatı beyan etme konusunda hala sıkıntı yaşıyoruz. Firmalarımız numune olarak çıkmayı tercih ediyor ancak ihracatın beyan edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ihracat yapmıyorsunuz, numune çıkartıyorsunuz” dedi.

"Destek mekanizmasını kurguladık"

Perakende satışın yıllık yüzde 2-4 bandında arttığına değinen Önal, “E-ticaret çift hanelerde yükseliyor. İlk defa 2024 yılında yüzde 8’e düşecek ve 6,3 trilyon dolar civarında olması bekleniyor. 2021 yılında daireyi kurduğumuzda ilk olarak destek mekanizmasını kurguladık” açıklamasında bulundu.

"E-ticareti Avrupa’ya değil, Çin’e ya da Hindistan’a yapmak gerekli"

E-ihracatta üst sıralara çıkabilmek için Ticaret Bakanlığı’nca destek verildiğini ifade eden Önal, “Hedef olmayan ülkelerde yüzde 50, hedef olan ülkelerde ise yüzde 70 oranında reklam desteği veriyoruz. Aynı zamanda bizim bazı özel ülkelerimiz var Çin ve Hindistan gibi. 1,4 milyar nüfusa sahip bir ülke artık ucuz üreten bir ülke değil. E-ticareti Avrupa’ya değil, Çin’e ya da Hindistan’a yapmak gerekli. Çünkü 155 milyar dolarlık günlük satış söz konusu. Biz bakanlık olarak sadece devlet destekleri hazırlamadık. Endonezya, Brezilya ve Mısır gibi pazarın zor olduğu ülkelerde pazar yeri komisyonunun yüzde 70’ini bakanlık olarak karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önal’ın konuşmasının ardından Trendyol İhracat Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş’un tanıtım ve bilgilendirme sunumuyla son buldu.