Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kadınların kritik rol oynadığını belirterek, "Kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini artırmak, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasının da temel şartıdır. Kadın girişimciliği, ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır" dedi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı (TAGEV) ve Koru Sanat ve Eğitim Vakfı (KORUSEV) tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Paneli" TEPAV’da gerçekleştirildi. Panele, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, TEPAV Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da iştirak etti. Panelde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda ilerleme kaydedilse de, çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Dünya Ekonomi 2024 raporuna göre Türkiye’nin, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 146 ülke arasında 127’nci sırada olduğuna dikkat çeken Ardıç, "Suudi Arabistan bir yılda 5 sıra ilerleyerek bizi geçmiş durumda. Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde 133, eğitimde 105, siyasi güçlenmede ise 113’üncü sırada bulunuyor. OECD’nin 2024 verilerine baktığımızda ise kadınların kamuda üst düzey yöneticilik oranında OECD ortalaması yüzde 41 iken, Türkiye yüzde 18 ile son sırada" dedi.

"G-20 ülkeleri arasında kadın işsizlik oranı en yüksek ikinci ülkeyiz"

Ülkeleri, kadınların statüsüne göre puanlayıp, sıralayan Kadın, Barış ve Güvenlik (WPS) Endeksi’nde de Türkiye’nin 177 ülke arasında 99. sırada yer aldığına dikkati çeken Ardıç, "G-20 ülkeleri arasında da ne yazık ki kadın işsizliği oranının en yüksek olduğu ikinci ülkeyiz. Çalışma çağındaki 33,4 milyon kadınımızın sadece yüzde 36,7’si çalışıyor ya da iş arıyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 65-70 seviyelerinde" diye konuştu.

"Tabloyu değiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu"

Türkiye’nin kadına yönelik şiddet oranında da yüzde 32 ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada olduğuna dile getiren Ardıç, şöyle devam etti:

"Bu tablo bize, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda almamız gereken çok mesafe olduğunu gösteriyor. Bu tabloyu değiştirmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Eğitim, istihdam, hukuk ve kültürel alanlarda daha kapsayıcı politikalar benimsediğimizde toplumsal cinsiyet eşitliği endekslerinde üst sıralara çıkabileceğiz. Bunun en önemli anahtarı ise eğitim. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabildiğimiz ölçüde kadının toplumdaki konumu güçlenecek ve iş hayatında daha fazla yer alacaktır. Kadınlar ekonomik ve sosyal hayatta güçlendikçe kadına yönelik şiddet riski de azalacaktır."

"Kadın girişimciliği, ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır"

Ardıç, kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini artırmanın, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasının temel şartı olduğun vurgulayarak, "Kadın girişimciliği, ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır. Kadının üretimde, sanayide, girişimcilikte ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması, ülkemizin rekabet gücünü artıracaktır. Kadınların iş gücüne daha fazla katıldığı ülkelerde ekonomik büyümenin hızlandığı ve toplumsal refahın arttığı unutulmamalıdır. Devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler hep birlikte güçlü bir ekosistem oluşturduğumuzda, kadınlarımızın iş ve toplumsal hayattaki statülerinin çok daha güçleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ASO personelinin yüzde 50’si kadın"

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu’nun faaliyetlerine de değinen Başkan Ardıç, "Sayın Hande Öztürk başkanlığındaki Kurul, kadın girişimcilerimize vizyon kazandırıyor, ilham kaynağı oluyor; ekonomimize kattığı büyük gücün yanı sıra çok önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getiriyor" dedi. Ankara Sanayi Odası’nın öncelikleri arasında, sanayide ve iş dünyasında kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadının toplumun her alanında güçlendirilmesi olduğunu belirten Başkan Ardıç, "Toplumsal cinsiyet eşitliği için tüm kurum ve kuruluşlarımız harekete geçmeli. Biz Ankara Sanayi Odası olarak bunun gereğini yerine getirdik. Gururla söylüyorum ki, Odamız personelinin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor" dedi.

Etkinliği gerçekleştiren TEPAV başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başkan Ardıç, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınlarımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından "Kadın, Sağlık ve Kalkınma Politikaları" başlıklı panelde Dr. Burcu Aydın’ın moderatörlüğünde; ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, KAİSDER Başkan Yardımcısı Mehlika Gider, KORUSEV Vakfı Kurucu Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri ve Dünya Bankası Türkiye Finans Sektörü Programı Temsilcisi Etkin Özen görüşlerini aktardı.