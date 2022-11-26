Anadolu Üniversitesinin kültür ve sanata açılan en önemli kapılarından ve oluşumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO), 20 yıla yakın tarihiyle Anadolu Üniversitesinin gururu olarak başarılı çalışmalara imza atıyor.

Anadolu Üniversitesinin kültür ve sanata açılan en önemli kapılarından ve oluşumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO), 20 yıla yakın tarihiyle Anadolu Üniversitesinin gururu olarak başarılı çalışmalara imza atıyor.

Anadolu Üniversitesi, sanata yaptığı yatırımlar sayesinde üniversiteler arasında senfoni orkestrası ve profesyonel tiyatrosu olan ender üniversitelerden biri olma bayrağını gururla taşıyor. Bu çerçevede günümüzde sanat hayatına devam eden az sayıdaki üniversite orkestralarından birini de ASO oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Anadolu Üniversitesinin sanat alanındaki hızlı ilerleyişinin doğal bir sonucu olarak öğrencilerimizin müzik sanatındaki donanımlarını daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla profesyonel bir yapı olarak kurulan Senfoni Orkestrası’nın şefliğini ise Öğr. Gör. Murat Göktaş üstleniyor." denildi.

Profesyonel sanatçılardan oluşan orkestra

Orkestra, 20 profesyonel sanatçıdan oluşuyor. Konser repertuvarında yer alan eserlere göre Devlet Konservatuvarındaki öğretim üyelerinin ve öğrencilerin desteği ile başarılı konserler gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediyor. Ayrıca orkestra üyelerinin kurduğu oda müziği grupları da eğitim yılı içerisinde konserlerini sürdürüyor. Akademik kadroda yer alan öğretim üyeleri orkestradaki görevlerinin yanı sıra Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı öğrencilerin çalgı derslerini (kursiyer öğrenci), ilköğretim ve lise devresinde eğitimini sürdüren öğrencilerin çalgı ve mesleki dersleri ile birlikte üniversite öğrencilerinin çeşitli derslerini de yürütüyor.

Öğrenciler de ASO’da yer alabiliyor

Açıklamada, "Geçtiğimiz Ekim ayında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın desteği ile 25 Devlet Konservatuvarı öğrencisine burs olanağı verildi, böylece öğrencilerimiz orkestra bünyesine dahil oldu ve sezon konserlerinde yer almaya başladılar. Bu sayede öğrenciler mezun olmadan profesyonel bir orkestrada çalışma fırsatı yakaladılar. Kuruluşundan günümüze pek çok başarılı konser veren orkestra, Anadolu Üniversitesi öğrencilerini, çalışanlarını ve Eskişehir halkını çok sesli müziğin önemli bestecileri ve eserleriyle buluşturma hedefinden yola çıkarak bu sezon ayda en az bir konser vermeyi planlıyor. ASO, Türk Bestecilerinin eserlerine programlarında yer vermeyi ve genç bestecilerimizin eserlerinin ilk seslendirilişlerini yapmayı ayrıca alanlarında başarılı sanatçılar ile orkestramızı buluşturmayı da önemsiyor." diye belirtildi.

ASO, yurt içi ve yurt dışı turnelerde de konser veriyor

Konservatuvar öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının katılımıyla büyük kadrolu eserleri de seslendiren orkestra, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı turneye de katılıyor. ASO, özellikle Türk bestecilerin eserlerine verdiği önem ve proje çalışmalarıyla ülkemizde bu konulardaki ihtiyaca cevap veren bir topluluk olarak da büyük takdir topluyor. ASO; yurt içinde Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Afyon ve Bilecik’e turneler gerçekleştirdi. Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası ile Eskişehir, Adana ve Mersin’de ortak konserler verdi. Afyon Müzik Festivaline katıldı. Üniversitemizin 50. Yılı etkinliklerinde Eskişehir’in Doğançayır, Sivrihisar, İnönü ve Mihalıççık ilçelerinde, Kütahya Aizonai Antik Kentinde ve Afyonkarahisar Kocatepe’de konserler verdi. Yurtdışında ise Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Bosna Hersek, İspanya ve Slovakya’da konserler gerçekleştirdi. Çok sayıda dünya prömiyeri gerçekleştiren ASO, Üniversitemizin 50. Yılı dolayısıyla CD kayıtları yaptı, Halk Bilim Araştırmaları Merkezi ile iki büyük halk dansları projesinde yer aldı, Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü ile birlikte tamamen Anadolu Üniversitesi olanaklarıyla operet ve opera temsillerini gerçekleştirdi.