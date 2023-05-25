ASO 2. ve 3. OSB Meclis toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Mete Çağlayan güven tazeledi.

Ankara Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ASO 2. ve 3. OSB’nin mevcut Başkanı Mete Çağlayan, bölgenin müteşebbis heyeti görevini yürüten ASO Meclis üyelerinin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Çağlayan konuşmasında, bölgedeki üstün ve başarılı hizmetleri ile herkesin takdirini kazanan Seyit Ardıç’tan devraldıkları görevi yeni dönemde de aynı şekilde sürdüreceklerini belirtti. Kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Çağlayan, genişleme sahası ve yapılan yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bölgenin ilave alanla birlikte toplam bin 74 hektar yüzölçüm ve 477 adet sanayi parseline sahip olduğunu dile getiren Çağlayan, parsellerin tamamının tahsis edildiğini ifade etti. OSB’nin iştiraki olarak bölgede kurulan çevre laboratuvarının TÜRKAK tarafından akredite edildiğini belirten Çağlayan, “107 parametrede analiz kapasitesine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yurt düzeyinde analiz yapma yetkisine sahip bulunmaktadır” diye konuştu.

2023 Ağustos ayında GES’in devreye alınacağını ifade eden Çağlayan, “Böylece bölgemiz ortak tüketim alanlarının enerji ihtiyacının karşılanması, üretim ve tüketim dengesine bağlı olarak ihtiyaç fazlası enerjinin satışı planlanmaktadır” dedi.

AB Yeşil Mutabakatı’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bölgece gerekli teknik hazırlık çalışmalarının yapıldığını ve bu kapsamdaki uygulamalar için ekipler oluşturulduğunu, eğitimler alındığını anlatan Çağlayan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bölgemizde sanayinin Yeşil Rotası Projesi başlatılmış, bölgemizin ve katılımcılarımızın tesislerinde karbon ayak izi ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca bölgemizde düzenlenen etkinliklerde katılımcılarımıza ve çalışanlarına bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.”

Çağlayan, bölgeyi Eskişehir yoluna bağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki Organize Sanayi Caddesi’nin geliş/gidiş yönlerinde 3 şerit şeklinde açılarak hizmete alındığını da söyledi.

ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu; Mete Çağlayan, Ertuğrul Ergün, Serdar Aksöz, Zafer Korkmaz ve Metin Ünal’dan oluştu. Denetim Kurulu’nda Sayım Özden ve Ahmet Kocaadam yer alırken; OSBÜK Genel Kurulu Temsilcileri ise Seyit Ardıç, Mete Çağlayan, Murat Yakın, Yavuz Güler, Cenk Dilber ve Turabi Ünal oldu.