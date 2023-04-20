Adana’da kardeşinin evine giden Gönül Tekin, elektrikler kesik olduğu için birinci kata çıkarken asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 23 gün sonra hayatını kaybetti. Apartmanın yöneticisi olan Numan A’nın ise ifadesinde, “Merdiven çıkışındaki boşluktan haberim yoktu. O bölümden, olaydan sonra haberim oldu. Bu olayda müteahhidin kusuru var” dediği öğrenildi.

Olay, 21 Mart’ta merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’ten Adana’ya tedavi için gelen Gönül Tekin (56), hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır’ın (63) evine gitti. Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1’nci kattaki daireye çıkmak için merdivenlere yöneldi.

Karanlıkta merdivenleri çıkan Tekin, birinci kata geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 3 metreden beton zemine çakıldı. Kardeşinin feryadına koşan Mustafa Paldır, durumu ambulansa haber verdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, 10 Nisan’da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

“Boşluktan haberim yoktu”

Gözaltına alınıp, mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan yönetici Numan A.’nın da ifadesi ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği Çilingiroğlu Apartmanı’nda 2020 yılından bu yana yöneticilik yaptığını anlatan Numan A.’nın ifadesinde, “Ancak ben, bu apartmanda yaşamıyorum. Sadece apartmanın temizliği, aidatın toplanıp, elektrik faturasının ödenmesi, asansörün bakım-onarım işleriyle ilgileniyorum” dedi.

Gönül Tekin’in düşüp hayatını kaybettiği bölümden, olaydan sonra haberi olduğunu belirten Numan A., “Apartmanda yaşamadığım için yukarıya çıkarken, hep asansörü kullanıyordum. Zemin katın üstündeki asma katta merdivenin çıkışındaki boşluktan haberim yoktu. Haber verilmiş olsaydı kesinlikle orayı yaptırırdım. Binada yapı eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü maktulün düştüğü bölüm, sonradan inşa edilmiş bir yer değil” ifadesini kullandı.

“Kusur müteahhidin”

İfadesinin devamında Numan A., “Bu olayda müteahhidin kusuru var. Çünkü maktulün düştüğü bölüm, sonradan inşa edilmiş bir yer değil. Yönetici seçildiğimde apartmanda sadece 3 kişi karar defterini imzaladı. Bu şekilde yönetici oldum. Ancak bunun hukuki olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o apartmanda 30 daire var. Dolayısıyla usule uygun olarak beni yönetici olarak seçmediler. Yasal olarak yönetici olmadığım için hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum"dediği öğrenildi.

“Kusurdan müvekkilim suçlu değil”

Numan A.’nın avukatı H.D. ise mahkemede müvekkilinin görevinin bir yıl daha uzatıldığını, olay tarihindeyse esasen yöneticilik sıfatı olmadığını vurguladı. H.D., “Ancak kat maliklerinin yaşlarının ileri olması nedeniyle bir kısım işleri müvekkilimden rica etmiştir. Sonuç itibariyle iskanı alınmış bir yapı olması ve iskan sonrası yapının herhangi bir müdahale kaynaklı ayıplı bir durum söz konusudur. Bu kusurdan yapının müteahhit firması, iskan veren belediye ve kat malikleri sorumludur” savunmasını yaptı.