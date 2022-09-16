Kütahya’da 16. yüzyılda inşa edilen Ahi Evran Türbesi, İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun restore edilerek günümüze kazandırıldı.

Kütahya’da 16. yüzyılda inşa edilen Ahi Evran Türbesi, İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun restore edilerek günümüze kazandırıldı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Ali Çelik, “Bize ait olan değerin nezih bir görünüme kavuşması için güç birliği yaparak süreci tamamladık. Bizden sonraki nesillere bırakmamız gereken izler bunlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve ilelebet Türk kalacak olmasındaki yapı taşlarının ahilik üzerine kurulmuş bir süreç olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Ahilik; esnaf kültürü, onların bıraktığı izler, komşusunun kapısına göz kulak olma duygusu gibi birçok erdemin yaşama geçmesi için bir mihenk taşı” dedi.

Ecdat yadigarı eserleri korumanın herkesin boynunun borcu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yapmak yetmiyor, gelecek nesillere temiz şekilde aktarılması için korunup zarar vermeden ömrünün uzatılması gerekiyor. Sayın Valim ve ekibimiz yaptı, korumak mahallemize düşüyor” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çelik, törende ilin kalfası seçilen Berat İdeci ve ilin çırağı Bilge Eray’ı tebrik ederek hediyelerini verdi. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın dualarının ardından türbenin açılışı yapıldı.