Malatya’da bu yıl ikinci kez düzenlenen Aslantepe Üç Bant Şampiyonası, 8-10 Kasım tarihleri arasında 92 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen ödüllü turnuva, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu’nda yoğun bir katılımla tamamlandı. Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Bilardo Malatya İl Temsilcisi Murat Bayram, organizasyona destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül’e, Gençlik Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’a teşekkür etti. Bayram, “Başta hakemlerimiz olmak üzere, emeği geçen antrenörümüz Alaattin Geneş’e de teşekkür ederim. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum.” dedi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı: “1.Celil Atabey, 2. Erkan Aktı, 3. Aykut Ertunç, 4. Oktay Bayram” Bölgedeki bilardo sporuna olan ilginin artmasına katkı sunan şampiyona, katılımcılar ve destekçileri tarafından büyük beğeni topladı.