Aslantaş açıklamasında: “Son dönemde ülkemiz genelinde ne yazık ki intihar vakaları artmış durumda. Pandeminin ülkemizdeki ve tüm dünyadaki etkisiyle birlikte olumsuzluğa sürüklenen hayatımız sosyo-ekonomik zorluklar, gelir bozuklukları, anti-sosyal hayat sebebiyle ne yazık ki yaşantımız olumsuz etkileniyor. Gençler üzerinde intihar oranları 15-16 yaşlara kadar gerilemişken eğitim hayatındaki olumsuzluklar, sosyal problemler ne yazık ki gençliğimizi olumsuz etkiliyor. Son dönemdeki ekonomik buhran vatandaşlarımızı bir o kadar yıpratırken, buna nazaran antidepresan kullanan halk kesimi de bir o kadar artmış ve artmaya her geçen gün devam etmektedir. Sosyologların ve psikolog ların bu kapsamda ortak ve bölgesel bir çalışma yürüterek bu duruma en kısa sürede el atmaları, devletimizin bu durumu en aza indirgemek için etlin bir şekilde çalışmalar yürütmesi elzemdir. Bu kapsamda gençliğimizi artan intiharlar ve artan antidepresan kullanımları doğrultusunda kaybedersek geleceğimizi kaybederiz. Elbette ki bugün bu konuları konuşuyorsak sebebi ekonomidir. Devletimizin bir an önce bu konuya değinmesi ve çözüm üretme çabasında bulunması toplumumuzun ruh sağlığı açısından vazgeçilmezdir.”

ifadelerine yer verdi.