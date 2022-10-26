Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Yahya Kemal Ortaokulu ve Kongre İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Yahya Kemal Ortaokulu ve Kongre İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul idarecileri ile bir süre sohbet ederek okulda yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Aslan, daha sonra öğretmenlerle sohbet etti.

Aslan; Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerin istifadesine sunulan Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi’nin (ODS) etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için okul idarecisi öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin istifadesine sunulan yardımcı kaynakların da çok önemli bir destek olduğuna dikkat çeken Aslan, "Öğrencilerimizin bu imkanlardan en iyi şekilde istifade etmesini sağlamalıyız" dedi.

“Mutlaka hedef ve hayalleriniz olsun”

Öğretmenlerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından sınıfları ziyaret eden Aslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Başarılı olmak için çalışmak ve gayret göstermek gerektiğini belirten Aslan, "Eğer kararlı olursanız, çalışır ve gayret gösterirseniz mutlaka başarılı olursunuz. Mutlaka hedef ve hayalleriniz olsun. Bu hedef ve hayallere ulaşmak için de azimle çalışın. Sizleri, LGS’ye hazırlanacağınız bu süreçte derslerinizden alıkoyacak telefon, tablet ve televizyondan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın" ifadelerini kullandı.