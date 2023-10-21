Aslanapa Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri ve memurları tarafından Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik mesleki bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kaymakam Sezai Demirci’nin talimatları doğrultusunda Aslanapa Anadolu Lisesi öğrencilerine Orman Müdürlüğü Şefleri ve memurları tarafından mesleki bilgilendirme çalışması yapıldı. Çamdibi köyü orman arazisinde yapılan çalışmalar hakkında Orman İşletme Şefleri bilgi verdi. Öğrencilerin meslek ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplayan Şefler, ayrıca ekosistem işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu.