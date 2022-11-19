Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulamasının devam ettiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulamasının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından Haydarlar, Nuhören, Çalköy, Örenköy, Tokul, Adaköy, Gölbaşı, Ortaca, Şenişler, Pazarcık, Bayramşah, Bezirgan, Çamdibi, Aslıhanlar, Terziler, Yağcılar ve Çamırdık köylerindeki kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılmıştır. Aşılama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.