Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aslanapa ilçesinde 250 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine Güvenli ve Bilinçli İnternet kullanımı, Siber Zorbalık, Siber Suç ve Teknoloji Bağımlılığı konularında eğitim verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde, Aslanapa Ortaokulu’na, Aslanapa İlkokulu’na ve Aslanapa Anadolu Lisesi’ne yönelik Güvenli ve Bilinçli İnternet kullanımı, Siber Zorbalık, Siber Suç ve Teknoloji Bağımlılığı konularında toplam 250 kişiye eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir” denildi.