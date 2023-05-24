Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte Aslanapa Devlet Hastanesi ve Aslanapa 1 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.

Aslanapa Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sunulan hizmetler hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan, sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aslanapa 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda ise, vaka sayıları ve vakaya ulaşım oranları hakkında bilgi alan Müdür Eraslan, istasyonda görevli personel ile acil sağlık hizmetleri ekibine kolaylıklar diledi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar’ı ziyaret ederek programına devam eden Eraslan, ilçede yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan’a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ecz. Fırat Yavuz, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçioğlu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan eşlik etti.