Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, Edirnespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ersin Aka yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren Kırmızı Lacivertliler, Mersin Stadyumu’nda çalışmalarına devam etti.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan takımın tecrübeli isimlerinden Aslan Gök, Edirnespor maçı ile ilgili konuştu. Zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini belirten Gök, “Üst üste 2. deplasman maçımıza gideceğiz ve bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirnespor da çıkış arayan bir takım ve hoca değişikliği yaptılar. Zor bir deplasman bizi bekliyor. İnşallah güzel bir oyunla galip geliriz” dedi.

Takım olarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Gök, “Sezona iyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Bu sene ligde şampiyonluk adaylarından gösterilen 52 Orduspor’u deplasmanda mağlup etmemiz ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzun bir göstergesidir. Lig daha yeni başladı ve önümüzde uzun bir maraton var. Galibiyet serisi yakalayıp ilk devreyi en üst sırada bitirmek istiyoruz” diye konuştu.