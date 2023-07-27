Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda madalyalar alacaklarına dikkat çekerek, "Karate felsefesi olan bir spor dalı o yüzden altın gibi hiçbir zaman değerini kaybetmez" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, D-Smart ekranlarında yayınlanan “Haftanın Konuğu” programına konuk oldu. Avrupa Oyunları’nda milli takımın performansıyla ilgili konuşan Uğuz, "Avrupa Oyunları’na, 9’da 9 hedefiyle çok iddialı gitmiştik ama 7 madalya kazanabildik. Ancak bir sporcumuz maçtan sonra diskalifiye olduğu için madalyamızı iade ettik.

Rahmetli başkanımız, 1 tane altın madalya kazanacağımıza 3 tane bronz madalya kazanalım derdi. Başlangıç için doğru bir yöntemdi ancak hedefi çok yukarılara taşıdığımız için artık altın madalyalar üzerinden gidiyoruz. Özellikle Serap ve Tuğba’nın maçlarında kaçan madalyalar bizi çok üzdü. Sporcularıma ve teknik heyetime teşekkür ediyorum. Avrupa Oyunları’nda da, olimpiyatlarda da olduğu gibi branş olarak karate yine zirvede oldu" ifadelerini kullandı.

"Milli Takım’a inanılmaz iyi bir jenerasyon geliyor"

Ekim ayında Dünya Şampiyonası’na gideceklerini aktaran Aslan Abdi Uğuz, "Avrupa Oyunları’nda alamadığımız madalyaları Budapeşte’de alacağız. Karate felsefesi olan bir spor dalı o yüzden altın gibi hiçbir zaman değerini kaybetmez. Çocuğunuza ne kadar uğraşırsanız ıspanak, kereviz yediremezsiniz. Ancak hocası akşam kereviz yiyeceksin dediğinde ertesi gün hocam ben kereviz yedim der. Bu da karatenin felsefesinden ileri geliyor. O yüzden bu sporu yapmaktan ve yaymaktan dolayı mutluyuz.

7-8 Yaşındaki çocuklar bile akşam kampta dağıttığımız eşofmanı yastığının yanına koyuyor. Ertesi gün bununla yola çıkacağım ülkemi temsil edeceğim diyor. İşte orada çocuk karateye bağlanıyor. Milli Takım’a inanılmaz iyi bir jenerasyon geliyor. Olimpik sporcularımız ertelenen 2021 olimpiyatlarına gidecekleri için doğal olarak teknik kurum bu sporcuları Türkiye Şampiyonası’na sokmadılar. Bazı sporcular A takım seviyesine geldiğinde karateyi bıraktı" diye konuştu.

"Karateyi resmi anlamda okullara soktuk"

Karateye başlayan çocuklarının aileleri tarafından iyi geri dönüşler aldıklarını da ifade eden Uğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakkı Koşar, Türkiye’ye karateyi getiren hocadır. Bugün karatede kime sorsanız, ya hocamızın öğrencisidir, ya öğrencisinin öğrencisidir. Aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu’nun Onursal Başkanı. Karateyi resmi anlamda okullara soktuk. Ne kadar önemli ve başarılı bir iş yaptığımızı gördük. Hareketli öğrenciler için öğretmenleri endişeleniyorlardı. “Bu çocuklar zaten hareketli bir de karate mi yapacaklar” diye. Fakat geri dönüşler tam tersi oldu. “İyi ki karateye başlamışlar, hem dersleri hem de davranışları düzeldi” dediler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karateye destek veren bir büyüğümüz. Karateye katkısı olanlara, destek verenlere ve devlet büyüklerimize karate Onur (Dan) teslim ettik. Kendisi de çok iyi karşıladı. Bizim içinde çok güzel bir anıydı.

Konya’da, Ümit Milli gençlerimiz ikinci olduğu zaman, Cumhurbaşkanımız Konya ziyaretinde bizi kutlamıştı. Bunlar bize motivasyon oluyor."