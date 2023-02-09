Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulan ASKON Anadolu Aslanları İş adamları Derneği, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve çocuklara, ağırlıklı olarak bebek bezi, bebek maması, hijyen malzemeleri ve kuru gıda İçeren 3 tır dolusu malzemeleri yola çıkardı.

Kdz Ereğli’li sanayici ve işadamlarının kurduğu ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Kahramanmaraş a teslim edilmek üzere 3 tır yardımı yola çıkarttı.

3 bin 550 madenci deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

3 bin 550 madenci deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

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