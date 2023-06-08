Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Mehmet İhsan Aytekin, yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmasına odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinin iş adamlarına umut olduğunu belirten ASKON Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, bu kadro ile tüm Türkiye’nin heyecanlandığını dile getirdi. Aytekin, “Yeni kabinenin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına en güçlü şekilde başlamasını sağlayacak nitelikte isimlerden oluştuğunu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinenin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmasına odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak görüyoruz. Özellikle ekonomi yönetimindeki yeni bakanlarımızın bugüne kadar üstlendikleri görev ve tecrübeleriyle rüştünü ispat etmiş, iş dünyasını ve reel sektörü de çok iyi bilen, Diyarbakır halkının kendilerini çok iyi tanıdığı isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Her biri, ülkenin sorunlarına çare bulabilecek yetkinlikte isimlerdir. Yeni kabinenin ülke genelinde ve Diyarbakır ilinde sanayici, iş adamları ve halk nezdinde çok olumlu karşılamıştır. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılından bugüne kadar da ortaya koyduğu icraatlar ve liderliği, bize ve toplumun tamamına güç ve güven vererek istikrarı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımıza ve kabinenin üyelerine başarılar diliyoruz” dedi.