Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Kasım ayında yapılacak 13. Olağan Genel Kurul seçimlerine aday olan Orhan Güngörür, öze dönüş çağrısında bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Kasım ayında yapılacak 13. Olağan Genel Kurul seçimleri öncesinde hareketli günler yaşıyor. Mevcut başkan iki dönemdir elinde tuttuğu koltuğunu korumak için hazırlık yaparken, güçlü bir rakip olarak sahneye çıkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Orhan Güngörür, ASKON’da değişim talebini dillendirerek geniş bir destek kazanıyor.

ASKON’un kurulduğu 1998 yılından bu yana milli kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Güngörür, dernek içinde ‘Öze Dönüş’ sloganıyla ifade ettiği değişim taleplerinin hızla arttığını vurguladı. Güngörür, mevcut yönetimden memnun olmayan birçok üyenin kendisine destek verdiğini belirterek, ASKON’un gerçek sahiplerinin Anadolu’nun dört bir yanındaki üyeler ve şubeler olduğunu kaydetti.

Başkan adayı Orhan Güngörür, mevcut yönetimin ASKON’un kurucu değerlerinden uzaklaştığını ve sadece şahsi çıkarları öncelediğini ifade eden bir yazılı açıklama yaptı. Güngörür, “İki başkanlık dönemi boyunca pek çok iş, amatörce ve yanlış adımlarla yürütüldü. ASKON’un Anadolu’daki iş insanlarını temsil eden bir kurum olarak değerlerine geri dönmesi gerektiğine inanıyorum. Birlik ve dayanışma ruhunun ASKON için son derece değerli olduğunu düşünüyorum, ancak mevcut yönetim bu değerleri göz ardı ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir yönetimle ASKON’u layık olduğu yere taşıyacağız”

Güngörür, ASKON’un potansiyelini ortaya çıkaracak bir yönetim anlayışının şart olduğunu vurgulayarak, “Mevcut yönetim döneminde üyelerimiz için sağlam adımlar atılmadı. Bizim hedefimiz, ASKON’u yeniden güçlü bir yapıya kavuşturarak üyelerimizin potansiyelini gerçeğe dönüştürmektir. Yeni bir yönetimle ASKON’u layık olduğu yere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.