ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Gazze'ye destek amacıyla ASKON ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘2. Hayır Müzayedesi’ne tüm hayırseverleri davet etti.BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Gazze’ye bağışlanmak üzere 2. Hayır Müzayede’si gerçekleştiriliyor.

7 Mart 2025 Cuma günü 22:00-02:00 saatleri arasında düzenlenecek müzayededen elde edilecek gelir, tamamen Gazze'ye bağışlanacak.

Müzayedede Ömür Akkor’un yönetiminde İslami sanat eserleri açık artırmaya çıkartılacak. Hayırseverler, müzayedeye ASKON Genel Merkezi’nde fiziki olarak katılabilecekleri gibi, App Store ve Google Play üzerinden indirebilecekleri ‘Bidsee’ uygulaması aracılığıyla da çevrimiçi olarak katılım sağlayabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

İnsanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birine tanıklık ettiklerini kaydeden Başkan Yıldız, "Zulme karşı büyük bir direniş gösteren Gazze’deki kardeşlerimiz için bizler de elimizden gelen desteği sunmak için çaba gösteriyoruz. ASKON tarafından ilki geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören hayır müzayedesinin bu yıl ikincisini gerçekleştirerek, Gazzeli kardeşlerimize umut olmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle tüm hayırsever iş insanlarını ve vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyorum" dedi.