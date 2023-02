Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KOBİ Konseyi’ni ağırladı. Başkan Emre Yıldız, “Yatırım potansiyelini artırmanın yolu KOBİ’lerin desteklenmesinden geçiyor” dedi.

ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız, BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız ve KOBİ Konseyi Üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. ASKON Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bursa’daki KOBİ’lerin gelişimi hedefiyle planlanan çalışmalar değerlendirildi.

ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız,BTSO ile her alanda ortak akıl ve işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Toplantı çerçevesinde özellikle KOBİ’lerin Bursa’nın ekonomik büyümesindeki etkinliğini artırmak için ortaklaşa yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiğini kaydeden Yıldız, “Ekonomideki yatırım potansiyelinin artırılmasının yolu, başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektörün yatırımlarını kolaylaştıracak ve önünü açacak projelerle desteklenmesinden geçiyor. Bursa’da şu anda çok güçlü bir yatırım iştahı var. Bu meyanda, KOBİ OSB projesini çok değerli buluyoruz. Gerek kent ekonomisinin büyümesi gerekse planlı şehirleşmenin önünü açacak olan KOBİ OSB’nin milletvekillerimiz başta olmak üzere Bursa Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üyelerimizin bu yönde büyük bir talebi ve beklentisi var. ASKON olarak bu projenin daha ileri taşınması için desteğe ve elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız.” şeklinde konuştu.

Yeni üretim alanları oluşturmalıyız

Emre Yıldız, Bursa’da ihracat artışının önündeki engellerden birinin ölçek konusu olduğunu söyledi. Son 5 yıllık dönemde Bursa’nın 16 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşamadığını hatırlatan Yıldız, “Bursa’daki yaklaşık 7 bin ihracatçının büyük kısmını mikro ölçekli firmalar oluşturuyor. Bu firmalarımızın birçoğu şehir içinde kalmış plansız sanayi alanlarında üretimlerini sürdürüyor. İhracatımızı sıçratma potansiyeli yüksek olan bu firmalara yeni alanlar üretmeliyiz. Yeni açılan üretim alanları ile kent olarak daha çok üretim daha çok istihdam daha çok ihracat sağlanacağından eminiz.” şeklinde konuştu.

BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, KOBİ Konseyi’nin vizyonu ve hedeflerine ilişkin bilgiler verirken, ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız’a ev sahipliği için teşekkür etti.