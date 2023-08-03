ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı’nın (AGD-MGV) yaz etkinliğine katılarak gençlerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim, dini eğitim ve sosyal aktivite alan gençlerle sohbet eden Çalışkan, başarılarını kutlayarak hocalarını, ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Etkinlikte gençlerin potansiyeli ve öneminin altını çizen Çalışkan, "Genç demek hazine demektir" diyerek, Anadolu Gençlik Derneği’nin Türkiye genelinde düzenlediği yaz etkinlikleri ile gençlerin kalplerine dokunmayı hedeflediklerini vurguladı. Çalışkan, gençlere "İyi ki varsınız" diye seslenerek, “Genç, inancı ve ideali uğruna fedakarlık yapabilendir. Bu tür etkinlikler gençlerin güçlenerek geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlıyor. Gençlerin, ülkenin huzurlu ve parlak geleceğine olan katkıları büyük bir değer taşıyor” dedi.

Çalışkan, AGD’nin dünyaya yeniden yön verecek, kardeşlik anlayışıyla coğrafyayı bir ve bütün tutacak kadroların harmanlandığı etkin bir teşkilat olduğunu vurgulayarak, “Yaz etkinlikleri gençlerin AGD ideallerine sımsıkı sarılıp aynı hedeflere kilitlenmeleri için birlikteliği inşa edecek bir çalışma. Gençlerin maddi ve manevi sorumluluklarının farkında olmalarını, tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı bir şekilde yetişmelerini, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi olmalarını, adaletin tesisinde kararlı olmalarını, bilgili, inançlı ve çalışkan bir sorumlu fert haline dönüşmelerini hedefliyor” diye konuştu.

Çalışkan, gençlere temennilerde bulunurken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.