Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 15. Bölge 2023 yılı ilk toplantısı yapıldı. Yılda iki defa farklı bir ilde yapılan toplantıların ilki Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

15.Bölgeyi oluşturan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinin katıldığı toplantının koordinatörlüğünü, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Toplantıya kentlerin sağlık müdürleri, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanları ve diğer sağlık yöneticileri ile illerdeki bütün hastanelerin başhekimleri ve diğer sağlık yöneticileri katıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz’ın açılışını yaptıkları toplantıda, bölgenin ve illerin genel durumu, il bazında hastanelerin ve acil sağlık hizmetlerinin durumu konularında, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala tarafından bir sunum yapıldı.

Toplantı sonunda söz alan katılımcıların da görüş ve önerileri alınıp genel bir değerlendirme ile toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının Bilecik’in ev sahipliğinde yapılması planlandı."