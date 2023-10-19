2023 yılının 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon (ASKOM) toplantısı Erzurum Hekim Evi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında yapılan toplantı, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı insanlık dışı bombalı saldırıya tüm bölge İl müdürlerinin ve sağlık yöneticilerinin kınama mesajlarıyla başlandı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında yapılan toplantıya Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt ve Ağrı illerinin İl Sağlık Müdürleri, acil sağlık hizmetleri başkanları, hastane başhekimleri, il ambulans servisi başhekimleri katıldı.

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon toplantısında Erzurum’un sağlık kapasitesi ve her bir bölge ilindeki acil sağlık hizmetleri tek tek ele alınıp, daha etkin bir hizmet için neler yapılabileceği değerlendirildi.